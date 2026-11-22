Makas atan sürücü kamyona çarptı! 90 bin TL ceza kesildi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen aday sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki kamyona çarptı. Kazanın ardından güvenlik ve trafik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, sürücünün kimliğini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulanırken aday sürücü statüsünde olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Kazaya karışan araç ise 2 ay süreyle trafikten menedildi.