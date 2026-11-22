İstanbul'da hava bir anda değişecek! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

İstanbul'da vatandaşlar bugün parçalı bulutlu ve ılık havanın tadını çıkarırken, yeni haftayla birlikte soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sıcaklıkların yarın geceden itibaren hızla düşeceğini ve İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 9 dereceye kadar gerileyeceğini belirtti. Gündüz sıcaklıklarında 8-9, gece sıcaklıklarında ise 10-12 dereceyi bulan düşüş yaşanabileceğini ifade eden Tek, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz için de yağış uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, kameraman Mehmet Tekin ile birlikte İstanbul'dan son hava durumu tahminlerini aktardı.