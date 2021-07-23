23 Temmuz 2021, Cuma
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TÜRKSAT yayınlarını kesmek istedi! Aydın Yavuz Dumankaya Grubu’nda yöneticiydi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ta yayınları kesmek isteyen Aydın Yavuz'un, FETÖ'cü Dumankaya Grubu'nun iştiraklerinden Zet Teknoloji'nin kurucusu olduğu belirlendi. Dumankaya Şirketleri'nin aynı zamanda, FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz'ün kaçmasında da parmağı olduğu saptandı.