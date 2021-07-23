TÜRKSAT yayınlarını kesmek istedi! Aydın Yavuz Dumankaya Grubu’nda yöneticiydi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ta yayınları kesmek isteyen Aydın Yavuz'un, FETÖ'cü Dumankaya Grubu'nun iştiraklerinden Zet Teknoloji'nin kurucusu olduğu belirlendi. Dumankaya Şirketleri'nin aynı zamanda, FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz'ün kaçmasında da parmağı olduğu saptandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN