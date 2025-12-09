09 Aralık 2025, Salı

YPG/SDG 10 Mart mutabakatına uyacak mı?

Giriş: 09.12.2025 16:45
10 Mart mutabakatı kapsamında terör örgütü SDG’ye Şam yönetimine entegrasyonu için verilen sürenin dolmasına kısa süre kaldı. SDG yükümlülüklerini yerine getirmezse harekât seçeneği masada. Bu süreçte Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdülgani’nin sert mesajı dikkat çekti. Öte yandan SDG/YPG ile diyaloğunu sürdüren İsrail’den “Dürzileri ayaklandırırız” çıkışı geldi. Gelişmeleri Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Şam yönetiminin açıklamalarına karşılık, Suriye’de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi.
