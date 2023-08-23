Türkiye’nin vesayet zincirleri nasıl kırıldı?

"Yeter söz milletindir" diyerek millete hizmet için yola çıkan merhum Başbakan Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen askeri darbeyle alaşağı edildi. Hal böyle olunca da Türkiye'nin kalkınma hamlesi yarım kaldı. O günden sonra vesayetin temsilcileri her defasında milli iradenin karşısında durdu, engel oldu. Ancak 3 Kasım 2002 tarihi bir milat oldu Türkiye için. Korkan, sinen, geri adım atan, şapkasını alıp giden siyasiler yoktu bu defa. Gücünü milletten alan cesur bir irade vardı artık karşılarında. "Yeter söz milletindir" diyen Başkan Erdoğan, kendisini bu ülkenin sahibi sananlara asıl sahibin ve tek karar merciinin millet olduğunu hatırlattı her defasında. Detaylar analiz haberimizde...

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