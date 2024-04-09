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Türkiye’nin “terörle mücadele” stratejileri! Irak ve Suriye’de terör nasıl bitirilecek? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 16:59
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK ile mücadelesinin diplomatik ayağı, askeri operasyonların başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip. Peki bu anlamda Türkiye neler yapıyor? Irak ve Suriye'de terör nasıl bitirilecek? Terörle mücadelede Türkiye'yi neler bekliyor? Detaylar analiz haberimizde...
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Türkiye’nin “terörle mücadele” stratejileri
Türkiye’nin “terörle mücadele” stratejileri
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