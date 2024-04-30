30 Nisan 2024, Salı
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Katil İsrail polisi, Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü. Öldürülen şahsın Türk olduğu iddia edilirken diplomatik kaynaklardan gelen açıklamada "Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır." denildi.