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Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi! Balıkçı tekneyi Yunan botunun üzerine sürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 18:50
Yunan sahil güvenlik ekibi Türk balıkçılığı taciz etti. Türk balıkçı bunun üzerine, tekne Yunan ekibin botunun üzerine sürdü. İşte detaylar ve o görüntüler...
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