Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi! Balıkçı tekneyi Yunan botunun üzerine sürdü

Yunan sahil güvenlik ekibi Türk balıkçılığı taciz etti. Türk balıkçı bunun üzerine, tekne Yunan ekibin botunun üzerine sürdü. İşte detaylar ve o görüntüler...

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