30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Taksim'de 1 Mayıs önlemi! Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması

Taksim'de 1 Mayıs önlemi! Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2024 18:44
Taksim meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi önlemler alınmaya başlandı. Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Taksim'de incelemelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması
Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması
Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi AK Parti’de!
Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi AK Parti'de!
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar!
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak?
PKK'ya ortak operasyon mu yapılacak?
Katiller sürüsü Kudüs’te Türk vatandaşını öldürdü
Katiller sürüsü Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü
İstanbul’da 1 Mayıs nasıl kutlanacak?
İstanbul’da 1 Mayıs nasıl kutlanacak?
Komandolar uçaktan atladı
Komandolar uçaktan atladı
AK Parti’de nasıl bir değişim olacak?
AK Parti'de nasıl bir değişim olacak?
Alman polisinden skandal paylaşım
Alman polisinden skandal paylaşım
Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi! Üzerine sürdü
Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi! Üzerine sürdü
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı öldürüldü
Ege’de Kurtaran-2024 Tatbikatı
Ege'de Kurtaran-2024 Tatbikatı
Daha Fazla Video Göster