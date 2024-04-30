Taksim'de 1 Mayıs önlemi! Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması

Taksim meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi önlemler alınmaya başlandı. Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. İstanbul Valisi Davut Gül de Taksim'de incelemelerde bulundu.

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