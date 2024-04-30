Irak'ın kuzeyinde askeri hareketlilik! PKK'ya ortak operasyon mu? A Haber'de çarpıcı sözler: Bu gece harekat olabilir

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde askeri hareketlilik var. IKBY, Hakurk'a sevkiyat yapıyor. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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