01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'de açıkladı! Ankara'daki şiddetli yağışta can kaybı var mı?

Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'de açıkladı! Ankara'daki şiddetli yağışta can kaybı var mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 01:22
Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınına bağlanarak son duruma ilişkin bilgi verdi. Vasip Şahin, "Ankara'mıza geçmiş olsun. Akşam saatlerinde Ankara'da yoğun bir yağış aldık. Bütün ekiplerimiz, sahadalar. Mevcut sorunlara müdahale ediliyor. En büyük temennimiz can kaybının olmamış olması. Yağışın en fazla olduğu yer Yenimahalle. Yenimahalle'de su baskını şeklinde ihbar geliyor. " dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber’de açıkladı!
Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'de açıkladı!
Bakan Işıkhan’dan işçilere ziyaret!
Bakan Işıkhan'dan işçilere ziyaret!
Öğretmen atamaları ne zaman?
Öğretmen atamaları ne zaman?
DEAŞ’ın 1 Mayıs katliam planı önlendi!
DEAŞ'ın 1 Mayıs katliam planı önlendi!
Irak’ın kuzeyinde askeri hareketlilik
Irak'ın kuzeyinde askeri hareketlilik
Başkan Erdoğan 13. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu!
Başkan Erdoğan 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu!
Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi!
Türk balıkçı Yunan tacizine karşılık verdi!
Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması
Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması
Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi AK Parti’de!
Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi AK Parti'de!
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar!
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
PKK’ya ortak operasyon mu yapılacak?
PKK'ya ortak operasyon mu yapılacak?
Katiller sürüsü Kudüs’te Türk vatandaşını öldürdü
Katiller sürüsü Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü
Daha Fazla Video Göster