01 Mayıs 2024, Çarşamba
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Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'de açıkladı! Ankara'daki şiddetli yağışta can kaybı var mı?
Ankara Valisi Vasip Şahin, A Haber canlı yayınına bağlanarak son duruma ilişkin bilgi verdi. Vasip Şahin, "Ankara'mıza geçmiş olsun. Akşam saatlerinde Ankara'da yoğun bir yağış aldık. Bütün ekiplerimiz, sahadalar. Mevcut sorunlara müdahale ediliyor. En büyük temennimiz can kaybının olmamış olması. Yağışın en fazla olduğu yer Yenimahalle. Yenimahalle'de su baskını şeklinde ihbar geliyor. " dedi.