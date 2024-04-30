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PKK'ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirme

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 17:54
Irak, Türkiye sınırında 30 yıl aradan sonra ilk kez askeri üs kurdu. Bu ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a sordu. Ağar, "Mehmetçik, PKK'nın sözde devletini postallarıyla çiğnemiş olacak. Bunun pek çok sonucu olacak bölgede." dedi. İşte detaylar...
PKKya ortak operasyon mu yapılacak? PKK'YA ORTAK OPERASYON MU YAPILACAK?

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