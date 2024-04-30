PKK'ya ortak operasyon mu yapılacak? Irak neden sınıra askeri üs kurdu? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirme

Irak, Türkiye sınırında 30 yıl aradan sonra ilk kez askeri üs kurdu. Bu ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a sordu. Ağar, "Mehmetçik, PKK'nın sözde devletini postallarıyla çiğnemiş olacak. Bunun pek çok sonucu olacak bölgede." dedi. İşte detaylar...

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