Türkiye'nin çalışmaları sonuç verdi! Pozitiflik oranı düştü! Koronavirüs vakaları azalıyor

Ankara'dan koronavirüs vaka sayısı hakkında sevindiren haberler geldi. Alınan tedbirler ve aşılamadaki başarılı ilerleyiş numune sayısı ve bunlardaki pozitiflik oranını da etkiledi. Pozitiflik oranının yüzde 30'dan yüzde 10'a gerilediği açıklandı.