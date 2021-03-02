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Türkiye’de kontrollü normalleşme başladı! A Haber ekipleri son durumu aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2021 11:49
Güncelleme:02.03.2021 11:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından Türkiye’de yeni dönemin başladığını açıkladı. Kafe ve restoranlar müşteri kabul edebilecek, düğünler yapılabilecek. Yüz yüze eğitim de bugün başladı. A Haber ekipleri sahadaki son durumu aktardı.

KAFE VE RESTORANLAR AÇILDI

Kontrollü normalleşme kapsamında çok yüksek riskli iller dışında restoran ve kafeler gibi tatlıcı ve pastaneler de açıldı. Oralarda da geceden bu yana hummalı bir çalışma var. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban anlattı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitimde kademeli normalleşme dönemi. Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflarda eğitim başladı. Turuncu kategorideki İstanbul'da da yüz yüze eğitim başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

HALI SAHALAR AÇILDI

Düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

BURSA'DA SON DURUM

Yeni kontrollü normalleşme sürecinde Bursa sarı kategoride yani orta riskli iller arasında yer alıyor. Peki Bursa'da son durum ne? A Haber muhabiri Necat Kırbulut'tan anlattı.

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