Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem! Avrupa'yı gazı Türkiye mi satacak? A Haber'de değerlendirildi

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji iş birliği ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Türkiye ve İsrail arasında başlayan yeni döneme ilişkin konu başlıkları A Haber’de detayı detayına konuşuldu.