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Türkiye siyasi dönüşümünde son 20 yıl…

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Giriş: 29.01.2023 16:50
2009 yılında Başkan Erdoğan'ın "One minute" çıkışı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Ddavos'tan bugüne Erdoğan diplomasisinin küresel siyasete etkileri çok büyük oldu. Bütün bu süreçte Türkiye hangi adımları attı? Küresel dengelerde Türkiye hangi rolü üstlendi? Detaylar analiz haberimizde...
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Türkiye siyasi dönüşümünde son 20 yıl…
Türkiye siyasi dönüşümünde son 20 yıl…
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