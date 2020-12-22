Türkiye karşıtları ABD'de yine bir arada! HDP'li vekil FETÖ'cülerin toplantısında

ABD'de kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cüler telekonferansla toplantı yaptı. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katılımcılar arasındaydı. HDPli vekil, toplantıya katıldığını kabul etti üstelik "başkalarının varlığı beni ilgilendirmez" diyerek skandal toplantıyı savundu.

Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cüler çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı. Skandal toplantının adresi Amerika Birleşik Devletleri. Toplantıya,

FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kantar, Zaman Gazetesi eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici ve 17/25 Aralık darbe girşiminin baş savunucularından Arzu Yıldız gibi isimler de katıldı..

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda her defasında terör örgütü PKK'ya açıkca destek veren Ukraynalı profesör de yer aldı.

9 Aralık'ta gerçekleşen ve Türkiye düşmanlarını biraraya getiren toplantıda dikkat çeken bir isim daha vardı. O da HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.

Gergerlioğlu toplantıya katıldığını inkar etmedi üstelik başkasının varlığı beni ilgilendirmez diyerek toplantıyı savundu.