Çıplak arama yalanı elinde patlayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu FETÖ'cülerle toplantı yaptı! Enes Kanter de aralarındaydı
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığını ve cinsel işkence yapıldığını iddia etmişti.Uşak Emniyet Müdürlüğü bu iddiaları yalanlayan görüntülerini paylaştı.Uşak Valisi Funda Kocabıyık konuya ilişkin "Bir kadın Vali olarak söylüyorum; HDP milletvekili tarafından defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır..." ifadelerini kullandı. Yalanı elinde patlayan Gergerlioğlu internetten Enes Kanter'in aralarında bulunduğu bir grup FETÖ'cüyle toplantı yaptı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletin canına kast eden bir diğer terör örgütü FETÖ'nün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP'nin bu konuda başı çeken ismi ise Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu.
FETÖ'CÜLERLE ZOOM'DA
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Zoom'da FETÖ'cülerin toplantısında görüldü. Gergerlioğlu'nun katıldığı toplantıda Ahmet Nesin, Abdülhamit Bilici, Arzu Yıldız gibi isimler de yer aldı.
MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA YARGILANAN ARZU YILDIZ FİRARİ
FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Arzu Yıldız, şu anda firari konumda. Yıldız, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
ABDÜLHAMİT BİLİCİ ABD'DE
FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan Abdülhamit Bilici'de üst düzey FETÖ'cüler gibi ABD'de kaçak konumunda.
AHMET NESİN DE KATILDI
Öte yandan FETÖ'cü teröristlerin Zoom üzerinden yaptıkları toplantıya Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin de katıldı. Nesin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'ye destek veren açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekmişti.
FETO'NUN ÇOCUĞU KANTER PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
FETO'nun çocuğu Enes Kanter de toplantıya katılanlar arasındaydı. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsünü alıp paylaştı. Daha sonra paylaşımı sildi.
FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU
Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polisin nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanınını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.
UŞAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREVLİ POLİSLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Her fırsatta FETÖ savunuculuğuna soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak'ta gözaltına alınanların kadınlara çıplak arama yapıldığı iddiaları Uşak Valiliği'nce yalanlanmıştı.
Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda polis, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyeti ile ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığına işaret eden Gezer, şöyle konuştu: "PKK, FETÖ ne olduğunu hepimiz biliyoruz. En son iftirasına sizler maruz kaldınız. Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik. Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."
Öte yandan dün Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Gergerlioğu'nun iddialarının yalan olduğu, ilgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.
VALİLİKTEN YALANLAMA GELMİŞTİ
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: "Son günlerde Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün uygulamasını skandal olarak vermeye çalışmak, FETÖ terör örgütünün esiri olmuş yayın organları ve kişilerin karalama kampanyasıdır.
Hukuktan ve mevzuattan bir milim sapmadan görev yapan emniyet güçlerimizin fedakarca çalışmaları ve mücadelesinin, bölücü örgüt propagandasının konusu haline gelmesi kabul edeceğimiz bir husus değildir.
Yaşananlar göstermektedir ki FETÖ ve PKK terör örgütleri aynı amaç uğrunda birleşmişlerdir. HDP milletvekili tarafından, defalarca yalanlamamıza rağmen sistematik olarak gündeme getirilen bu iftira, tamamen hayal mahsulü ve kötü bir yalandır.
Olayla ilgili kamera kayıtları mevcut olup avukat görüşmelerinde de bu konu hiç gündeme gelmemiştir.
Daha sonraki süreçte de herhangi bir şikayet başvurusu olmamıştır.
İlgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."