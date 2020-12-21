FETÖ'CÜLERİN ÇIPLAK ARANDIĞI YALANINI SAVUNDU

Ömer Faruk Gergerlioğlu, son olarak Uşak'ta polisin nezaretindeki FETÖ'cülerin çıplak arandığı yalanınını savunmuştu. Söz konusu iddia güvenlik kamerası görüntüleriyle yalanlanmış ve Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patlamıştı.

UŞAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREVLİ POLİSLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Her fırsatta FETÖ savunuculuğuna soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak'ta gözaltına alınanların kadınlara çıplak arama yapıldığı iddiaları Uşak Valiliği'nce yalanlanmıştı.

Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve aralarında il emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda polis, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyeti ile ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Ardından adliye önünde polislerle konuşan Gezer, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polisleri, Mehmetçikleri ve sivil vatandaşları anımsatarak, Allah'tan rahmet diledi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iftira atıldığına işaret eden Gezer, şöyle konuştu: "PKK, FETÖ ne olduğunu hepimiz biliyoruz. En son iftirasına sizler maruz kaldınız. Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik. Biliyorum ki kiminiz geceden çıktınız, kiminiz geceye geleceksiniz ama hakkımızı aramak adına bu mücadeleyi burada başlatmış olduk. Elinize emeğinize sağlık. Çok da güzel bir operasyon yapmıştınız. Tekrar tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Onlara bu ülkede nefes aldırmayacağız. FETÖ'sü, PKK'sı kim gelirse gelsin Türk polisi burada. Devletini, bayrağını da savunacak. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Cenabı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Öte yandan dün Uşak Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Gergerlioğu'nun iddialarının yalan olduğu, ilgili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmişti.