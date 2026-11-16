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İHH'dan Gazze için yeni yardım filosu! Bülent Yıldırım duyurdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İHH'dan Gazze için yeni yardım filosu! Bülent Yıldırım duyurdu

Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalardan en fazla çocuklar etkilenirken Gazze'deki insani kriz ağırlaşmaya devam ediyor. İsrail'in son üç yılda Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla büyük gemiler hazırladıklarını açıkladı. Gemilerin yakın zamanda yola çıkacağını belirten Yıldırım, Gazze için yeni bir yardım seferberliğinin hazırlıklarını duyurdu.

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