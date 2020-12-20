CHP'den HDP hizmeti! CHP'li Gülümser Heper bebek katili Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetti!

CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper, CNN Türk ekranlarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetti. CHP'li Heper'in sözlerine, Mehmet Metiner ve Metin Özkan tepki gösterdi.

4 KEZ "SAYIN" DEDİ

Mehmet Metiner ve Metin Özkan, CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper'in teröristbaşı Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetmesine sert çıktı. Tepkilerin ardından daha da ileri giden Heper, "99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..." dedi..

"BEBEK KATİLİNE 'SAYIN' DİYORSUNUZ"

CHP'li Heper'in skandal ifadeleri sonrasında Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz." demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "O benim genel kullanım terminolojimdir." sözleriyle tepki gösterdi.

Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz." diyerek yanı verdi.

CHP'DEN ADAY OLDU OLMUŞTU

1964'te Sivas'ta dünyaya gelen Gülümser Heper, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Sivas Belediye Başkan Adayı oldu.