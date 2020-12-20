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CHP'li Karşıyaka Belediyesi HDP amblemine benzeyen tartışmalı logoyu kaldırdı

A Haber
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Giriş: 20.12.2020 11:56
Güncelleme:20.12.2020 12:23
İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait bir şirket logosunun HDP amblemine benzemesi tepkilere neden olmuştu. Durum böyle olunca da Karşıyaka Belediyesi o loguyu kaldırmak zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait bir şirket logosunun HDP amblemine benzemesi tepkilere neden olmuştu. Durum böyle olunca da Karşıyaka Belediyesi o loguyu kaldırmak zorunda kaldı.

Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Karşıyaka Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan Kent A.Ş, kendisine bağlı 'Kent Garden' isimli restoran için hazırladığı logoda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) logosunun bire bir benzerini kullandı.

Restoranın önündeki dev tabelaya da asılan logoya AK Parti'li isimlerden tepki geldi.

AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, sosyal medya hesabından logonun bulunduğu görseli paylaşarak, "Sempatizan olduğunuzu biliyorduk. Ancak bu kadar alenen aşıklısı olduğunuzu hayal etmemiştik. Vatan, bayrak, toprak denince aklınıza gelenin vatan evlatlarımızın kanını döken, memleketimizin bütünlüğünü tehdit edenlerin, 50 yıllık hesabı gördüklerimizin kullandığı görselin olduğunu hatta bu görseli vatansever Karşıyaka'mızın içinde barındıracağınızı maalesef düşünmemiştik" açıklamasını yaptı.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli de, Karşıyaka Belediyesi'ne gösterdiği tepkide, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim dönemi yaptığı gizli ittifak, Türkiye'nin dört bir yanından patlak vermeye devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK/YPG motifli çocuk parkından sonra, kirli ittifak kendini ne yazık ki göz bebeğimiz Karşıyaka'mızda göstermiştir.

"BUNCA ŞEHİTTEN HİÇ Mİ UTANMADINIZ?"
Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu mukaddes topraklarda, HDP'nin logosu, Karşıyaka Belesiyesi'ne bağlı Kent AŞ'nin Kent Garden Restoranı'na hiç utanmadan, gözümüzün içine bakarcasına, hatta kör göze parmak sokarcasına verilmiştir. PKK'nın siyasi uzantısının logosunu ilçemizde belediye restoranına veren zihniyete sormak istiyorum; bunca şehitten hiç mi utanmadınız? Atatürk'ün arkasına saklanmaktan hiç mi çekinmediniz? Bu rezaletin altında kimin imzası vardır?" dedi.

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