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Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.08.2022 14:36
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamalarda Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi.
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