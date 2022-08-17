17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni dönem! Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da yaptığı açıklamalarda Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin önemli ifadeler kullandı. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında "Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi.