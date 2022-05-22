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THODEX davasında flaş gelişme! Vurguncu Faruk Fatih Özer için karar

İHA
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Giriş: 22.05.2022 09:17
Thodex kripto para dolandırıcılığıyla 356 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan Faruk Fatih Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan yeni davada mahkeme ilk kararını verdi.
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