22 Mayıs 2022, Pazar
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THODEX davasında flaş gelişme! Vurguncu Faruk Fatih Özer için karar
Thodex kripto para dolandırıcılığıyla 356 milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan Faruk Fatih Özer hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan yeni davada mahkeme ilk kararını verdi.