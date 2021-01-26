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Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi: Son düzlükte artık maskeler düşüyor

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 08:49
Güncelleme:26.01.2021 09:01
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. HDP Esenyurt ilçe binasından çıkan PKK paçavralarını değerlendiren Başbuğ, "HDP dediğimiz siyasi organ denilen yapı aslında terör örgütünün bir siyasi ayağı kentsel ayağı" ifadelerini kullandı. Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye verdiği tokat gibi yanıt hakkında da konuşan Başbuğ, "artık maskeler düşüyor herkes gerçek rolü ve rolü neyse onu sahaya yansıtıyor" dedi.

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ARTIK MASKELER DÜŞÜYOR

Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye verdiği tokat gibi yanıt hakkında da konuşan Başbuğ, "Yarışta tabir vardır 'son düzlük' diye son düzlükte artık maskeler düşüyor herkes gerçek rolü ve rolü neyse onu sahaya yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

HDP BİNASINDA PKK PAÇAVRALARI

Başbuğ, "Zaten HDP'nin ne olduğunu defalarca dillendirdik. HDP dediğimiz siyasi organ denilen yapı aslında terör örgütünün bir siyasi ayağı kentsel ayağı." dedi.

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