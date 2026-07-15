Başkan Erdoğan TBMM’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma programına katılmak üzere TBMM'ye geldi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde FETÖ'cü darbecilerin bombalarıyla hedef alınan Gazi Meclis'te gerçekleştirilecek törende, şehitler Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edilecek, 15 Temmuz'da verilen destansı mücadele bir kez daha hatırlanacak. Törene ilişkin gelişmeleri A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, TBMM'den canlı yayında aktardı.