İhanet gecesinden zafere: 15 Temmuz'un karanlık yüzü ve milli iradenin destansı direnişi!

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılda, o gece sergilenen destansı direniş ve milli iradenin zaferi A Haber ekranlarında bir kez daha hatırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombalar altında milli iradeye sahip çıkan yaklaşık 110 milletvekilinden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, o karanlık gecede yaşananları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi duruşunu ve FETÖ ile mücadelenin geleceğini tüm çıplaklığıyla paylaştı.