CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır! Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP HDP ittifakını yorumladı

TEK TİPÇİ VE VESAYETÇİ

CHP'nin tek tipçi ve vesayetçi bir siyaset sosyolojisi oluşturduğunu söyleyen Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "kaset skandalı" ile taçlandırdığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU ULUSLARARASI MESELELERDE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA

Kılıçdaroğlu'nun uluslararası meselelerde Türkiye'nin karşısında olduğunu söyleyen Övür, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için bir araya gelmemek adına her şeyi yaptığını belirtti.