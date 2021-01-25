26 Ocak 2021, Salı
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CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır! Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP HDP ittifakını yorumladı

yazarı ekranlarında yayınlanan programında ile arasındaki ittifaka değindi. CHP'li Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerini hatırlatan Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Türkiye'de teröre karşı verilen mücadelenin yanında HDP'nin de yalnızlaştırılması gerektiğini ifade eden Övür, bu noktada CHP'nin buna izin vermediğini ve HDP'ye adeta bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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ekranlarında yayınlanan programına konuk olan yazarı , ile arasındaki ittifaka değindi.

BU ORTAMI KILIÇDAROĞLU OLUŞTURDU

CHP'li Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerinin çok tehlikeli olduğunu Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu ifade etti.

CHP SİYASET ÜRETEMİYOR

CHP'nin siyaset üretemediğini belirten Övür, Türkiye'nin 1950'lerden beri yaşadığı sorunların nedeninin de bu durumdan kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

TEK TİPÇİ VE VESAYETÇİ

CHP'nin tek tipçi ve vesayetçi bir siyaset sosyolojisi oluşturduğunu söyleyen Mahmut Övür, 'nun bu durumu "kaset skandalı" ile taçlandırdığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU ULUSLARARASI MESELELERDE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA

Kılıçdaroğlu'nun uluslararası meselelerde Türkiye'nin karşısında olduğunu söyleyen Övür, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için bir araya gelmemek adına her şeyi yaptığını belirtti.

HDP'NİN MOTİVASYON KAYNAĞI CHP

Türkiye'nin terörle yürüttüğü mücadeleye değinen Övür, Türkiye'deki partilerin HDP'yi yalnızlaştırması gerektiğini ifade etti. Ancak bu konuda CHP'nin HDP'nin yalnızlaşmasına izin vermediğini söyleyen Övür, CHP'nin HDP'ye motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

"NASIL OLSA CHP BENİ SAVUNUYOR"

HDP'nin "nasıl olsa benim savunan bir CHP var" dediğini söyleyen Övür, CHP'nin tek hedefini 'ı düşürmek olduğunu da sözlerine ekledi.

İşte CHP-HDP ittifakına dair tüm detaylar İŞTE CHP-HDP İTTİFAKINA DAİR TÜM DETAYLAR

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