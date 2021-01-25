CHP HDP'nin motivasyon kaynağıdır! Mahmut Övür A Haber ekranlarında CHP HDP ittifakını yorumladı
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP ile HDP arasındaki ittifaka değindi. CHP'li Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerini hatırlatan Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Türkiye'de teröre karşı verilen mücadelenin yanında HDP'nin de yalnızlaştırılması gerektiğini ifade eden Övür, bu noktada CHP'nin buna izin vermediğini ve HDP'ye adeta bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, HDP ile CHP arasındaki ittifaka değindi.
BU ORTAMI KILIÇDAROĞLU OLUŞTURDU
CHP'li Atıcı'nın "Erdoğan'ın gitmesi için canımı veririm" sözlerinin çok tehlikeli olduğunu Övür, bu sözlerin Kılıçdaroğlu'nun parti içinde yarattığı ortamdan kaynaklı olduğunu ifade etti.
CHP SİYASET ÜRETEMİYOR
CHP'nin siyaset üretemediğini belirten Övür, Türkiye'nin 1950'lerden beri yaşadığı sorunların nedeninin de bu durumdan kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.
TEK TİPÇİ VE VESAYETÇİ
CHP'nin tek tipçi ve vesayetçi bir siyaset sosyolojisi oluşturduğunu söyleyen Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumu "kaset skandalı" ile taçlandırdığını belirtti.
KILIÇDAROĞLU ULUSLARARASI MESELELERDE TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA
Kılıçdaroğlu'nun uluslararası meselelerde Türkiye'nin karşısında olduğunu söyleyen Övür, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için bir araya gelmemek adına her şeyi yaptığını belirtti.
HDP'NİN MOTİVASYON KAYNAĞI CHP
Türkiye'nin terörle yürüttüğü mücadeleye değinen Övür, Türkiye'deki partilerin HDP'yi yalnızlaştırması gerektiğini ifade etti. Ancak bu konuda CHP'nin HDP'nin yalnızlaşmasına izin vermediğini söyleyen Övür, CHP'nin HDP'ye motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.
"NASIL OLSA CHP BENİ SAVUNUYOR"
HDP'nin "nasıl olsa benim savunan bir CHP var" dediğini söyleyen Övür, CHP'nin tek hedefini Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek olduğunu da sözlerine ekledi.