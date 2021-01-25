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Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye cevap sosyal medyada olay oldu! "Askerime polisime saldırmam"

'da Navalny protestolarından görüntü paylaşarak ' gibi aktivist' ifadesini kullanan 'ye efsane oyuncu Cüneyt Arkın'dan anlamlı cevap geldi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye cevap sosyal medyada olay oldu! Askerime polisime saldırmam

Devlet Başkanı 'in en büyük muhalifi 'nin tutuklanmasının ardından ülkede olay çıktı. Polis, protestocuları uzaklaştırmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı.

Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye cevap sosyal medyada olay oldu! Askerime polisime saldırmam CÜNEYT ARKIN'DAN NEVŞİN MENGÜ'YE CEVAP SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU! "ASKERİME POLİSİME SALDIRMAM"

ise, olayların görüntüsünü " gibi aktivist" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan 'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Arkın'ın verdiği yanıt sosyal medyada büyük beğeni topladı

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