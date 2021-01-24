HDP binasına terör operasyonu! PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri tek tek indirildi

CHP'li Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflara iddiaya göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da yansıdı. Belediyenin bu fotoğrafları sosyal medyada paylaşması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde ilçe binasına operasyon yapan polis, binada inceleme yaptı.

DUVARLARA TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİNİ ASMIŞLAR

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkardı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülendi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından HDP binasının videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez..." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Bakan Soylu'nun paylaştığı görüntüde, operasyonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirildiği görüldü.

23 Ocak 2021

Gece 23.30

Esenyurt HDP binası



Demokrasinin istismarı her daim mümkündür..

AİHM kararları, Venedik kriterleri vs..

Batı istismara müsaade etmiyor,

Ancak bizden istiyor.



Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez... pic.twitter.com/2DukbLyHSI — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 24, 2021

HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi.

Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı?

Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR!

HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek?

Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!pic.twitter.com/3ojZrWRR1D — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 24, 2021

TORBALARCA EVRAKA EL KONULDU

Esenyurt Belediyesi tarafından HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları esnasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ait posterlerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte harekete geçen terörle mücadele ekipleri gece yarısı binaya operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreste yaklaşık 6 saat süren detaylı aramada binadan çıkartılan torbalarca evraka el konuldu.