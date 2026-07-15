15 Temmuz gazileri ahaber.com.tr'ye konuştu: "Vatanım için diğer kolumu da vermeye hazırım"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde sol kolunu kaybeden gazi Üzeyir Civan ile elinden vurulan gazi İsmet Işıkoğlu, o karanlık gecede yaşadıklarını ahaber.com.tr'ye anlattı. Vatanın selameti için bir an bile tereddüt etmediklerini belirten kahraman gaziler, "Bin kez olsa bin kez giderim" dedi. Darbe girişimine "tiyatro" diyenlere de sert tepki gösteren Civan, "Ben tiyatrocuya benziyor muyum? Şu giden kol bir tiyatronun ürünü olabilir mi?" ifadelerini kullandı.