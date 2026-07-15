15 Temmuz gecesi ABD medyasının darbe yayınları

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türk milleti sokaklarda demokrasi mücadelesi verirken, ABD merkezli bazı televizyon kanallarındaki yayınlarda dikkat çeken yorumlar ekrana geldi. Darbecilere yönelik övgü ifadeleri, CIA'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler, Erdoğan sonrası senaryoları ve NATO-İncirlik vurgusu yıllar sonra yeniden gündemde. İşte 15 Temmuz gecesi Batı medyasında kayıtlara geçen ve hafızalardan silinmeyen o yayınların deşifresi…