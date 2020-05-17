Son dakika: Yılmaz Özdil ve Can Dündar’ın kaçak villalarına AK Parti’den tepki |Video

Son dakika haberi... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve firari Can Dündar’ın villalarına AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'dan tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Özkan, "İnşallah biz bunların kime hizmet ettiğini hangi siyasilerle ense tokat ilişkisi içerisinde olduklarını da biliyoruz. Millete onları şikayet ediyoruz. İdari makamlar nezdinde de bunların hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ve firari Can Dündar'ın villalarına AK Parti Grupbaşkanvekili Cahit Özkan'dan tepki geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Özkan, "İnşallah biz bunların kime hizmet ettiğini hangi siyasilerle ense tokat ilişkisi içerisinde olduklarını da biliyoruz. Millete onları şikayet ediyoruz. İdari makamlar nezdinde de bunların hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

