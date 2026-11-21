CHP'de kurultay krizi büyüyor! Kongre takvimi tartışma yarattı, Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları
CHP'de kongre takviminin güncellenmesi parti içindeki tartışmaları alevlendirdi. Parti içi muhalefet, "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor" sözleriyle karara tepki gösterirken bazı il başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları geldi. Kurultay takvimi üzerinden yaşanan gelişmelerin ardından CHP kulislerinde hareketlilik arttı.
Doğukan HavuzEditör
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