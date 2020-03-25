Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bir kez daha haddini aştı! Yaşlılara 'angut' dedi!
CHP'nin kalemşörü Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, provokatif haberleri ve ardı arkası gelmeyen skandallarıyla sık sık gündeme geliyor. Bir kez daha haddini aşan Yılmaz Özdil, yaşlılara yönelik gösterilen saygısızlık kervanına katılanlardan oldu. Özdil, yaşlı vatandaşlara ''angut'' dedi.Türkiye karşıtı provokatif yazıların lokomotifi Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil skandal bir açıklamaya imza attı. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor dönemlerde sağ duyulu hareket etmek yerine fütursuzca açıklamalar yapan Özdil, yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlara "angut" dedi.
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KENDİ 'KARAKTERİ'Nİ EN İYİ ŞEKİLDE YANSITTI
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak risk grubundaki bazı vatandaşlar yasağa rağmen gerek zaruriyyetten gerekse de yasaktan haberler olmadıkları için sokağa çıktı. Sözcü Gazetesi'nin ağzı kirli yazarı yazarı Yılmaz Özdil ise yaşlıya hürmeti bir kenara bırakıp, "angut" diyerek yine kendi 'karakter'ini en iyi şekilde yansıttı.
EN İYİ CEVABI SOSYAL MEDYA VERDİ: ANGUT SENSİN ÖZDİL
Haddini aşan açıklamaları ile sürekli gündeme gelen Yılmaz Özdil'e en iyi cevabı yine sosyal medya verdi. Yaşlılar hakkındaki terbiyesiz söylemi sosyal medyada gündem olan Yılmaz Özdil için kullanıcılar Twitter'da "#AngutSensinÖzdil" diye tag açtı.
Bir sosyal medya kullanıcısının tepkisi ise dikkat çekiciydi; "Benim babam ve annem 73 yaşında, hiçbiri de angut değil. Herkesin büyüklerine saygım var. Yılmaz Özdil bu insanlarla böyle konuşmayı bırak. Bir gazeteci olarak her şeyden öte bir insan olarak yakıştıramadım. Yazık böyle adamların kitabına bir de 2500 lira verip alanlar var"
YILMAZ ÖZDİL İÇİN DE GEREKEN YAPILSIN
65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının getirmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yaşlıları rahatsız eden etkileşim hastaları için harekete geçti ve bu kişiler hakkında işlem yapıldı. Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in de yaşlıları hedef alan bu saygısız açıklamalarının ardından sosyal medyada "Yılmaz Özdil için de gereken işlem yapılsın" açıklamaları yapıldı.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DARBE ÇAĞRISI YAPMIŞTITürkiye karşıtı haberlerin başını çeken Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil, bir başka CHP yandaşı Ruhat Mengi'nin YouTube kanalında skandal açıklamalarda bulundu. Dünyada yaşanan 'koronavirüs' krizine rağmen Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısını göz ardı eden Özdil, "İnsanların alarm durumuna geçmesi gerektiğini" söyledi ve "Silahlı Kuvvetler'i göreve çağırmalısınız" sözleriyle büyük tepki çekti.
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