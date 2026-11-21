Sultangazi'de inşaatta yarı çıplak ceset bulundu! Cinayet şüphesiyle incelenen ölümün nedeni ortaya çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 17 Kasım'da 4 katlı bir inşaatın bodrum katında kimliği belirsiz bir erkeğin yarı çıplak cesedi bulundu. Başındaki darp izine ilişkin bulgular nedeniyle ilk etapta cinayet ihtimali üzerinde durulurken Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside ölümün yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu gerçekleştiği belirlendi. Yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü değerlendirilen kişinin kimliğini belirleme çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.