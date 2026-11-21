Altında sert kırılma: Gram altın 6 bin liranın altını gördü

Yılın sonuna yaklaşılırken küresel piyasalarda yaşanan korku ve panik satışları altın fiyatlarında sert bir kırılmayı beraberinde getirdi. 5 bin 700 lira seviyelerine kadar gerileyen ve 6 bin liranın altını gören altındaki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural sordu, Finans Analisti İslam Memiş canlı yayında yanıtladı. Memiş, piyasadaki sert düşüşün arka planını, yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ve 2027 yılına dair kritik beklentileri tüm detaylarıyla açıkladı.