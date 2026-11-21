Başkan Erdoğan'dan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın açılışında tarihi mesaj: "Asıl marifet yaralı gönülleri tamir etmektir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın açılış töreninde yargı mensuplarına önemli mesajlar verdi. Modern binaların ancak insan emeği ve adalet anlayışıyla anlam kazanacağını vurgulayan Erdoğan, zengin-fakir ayrımı gözetilmeksizin herkesin adalete erişmesi gerektiğini belirtti. Başkan Erdoğan, "Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir" diyerek yargı mensuplarına toplumun adalete olan güvenini koruma çağrısında bulundu.