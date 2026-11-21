Başkan Erdoğan'dan adalet vurgusu: "Adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşayamaz!"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplumların ve devletlerin temel gücünün adalet olduğunu vurgulayarak önemli mesajlar verdi. Adaletin olmadığı, suçluların cezasız kaldığı bir düzende birlik ve huzurun sağlanamayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Toplumları ve devletleri güçlü kılan, her şeyden önce adalettir" dedi. Geciken adaletin vicdanları kararttığına dikkat çeken Erdoğan, bunun devlet ile vatandaş arasındaki bağı da yıprattığını ifade etti.