Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı dualarla açıldı! Başkan Erdoğan "Ya Allah, Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen törenle Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı resmen hizmete açıldı. Açılış öncesinde yapılan duada adaletin ve hakkaniyetin hâkim olması temenni edilerek "Mazluma umut, zalime korku vesilesi eyle" ifadeleri kullanıldı. Fatiha Suresi'nin okunmasının ardından Başkan Erdoğan, protokol üyeleriyle birlikte "Ya Allah, Bismillah" diyerek açılış kurdelesini kesti.