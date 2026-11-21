Amasya'da cenaze taşıyan midibüs devrildi! Kaygan yolda feci kaza: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'dan Amasya'nın Göynücek ilçesine cenaze taşıyan midibüs, sabah saat 08.00 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Hasanbeyli köyüne giden midibüste meydana gelen kazada birçok kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçta sıkışan bir kişiyi kurtarırken yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.