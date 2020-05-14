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Çevreciliği villasına kadar! Orman işgalcisi Can Dündar sahte ağaç savunucusu çıktı!

Sabah'tan 'nın özel haberine göre, TIR’ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari ’ın Bodrum’daki muhteşem villasının ormanı işgal ettiği, bu bölüme havuz yaptırıldığı tespit edilmişti. Ormanı işgal eden Can Dündar’ın ile ilgili sosyal medyadan duyarlılık kastığı ortaya çıktı. Kendi villası için çevre duyarlılığı göstermeyen Dündar’ın sözde Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamıyla ilgili çok sayıda tweet attığı anlaşıldı. Orman işgalcisi Can’a sosyal medyadan tepki gecikmedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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ORMAN İŞGALCİSİ CAN DÜNDAR SAHTE AĞAÇ SAVUNUCUSU ÇIKTI!

TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari 'ın 'da deniz manzaralı villasının havuz bölümünün devlet orman alanını 27 metre işgal ettiği tespit edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde tespit edilen işgal sonrası akıllara Can Dündar'ın çevre duyarlılığı kastığı ve sözde 'ndaki ağaç katliamını eleştirdiği paylaşımları geldi.

ÇEVRECİLİĞİ VİLLASINA KADAR

'dan attığı tweetlerle çevreci olduğunu iddia eden Dündar, Kaz Dağları'nda ağaçların katledildiğine dair birçok ileti paylaşmıştı. #KazDağlarıHepimizin etiketiyle yaptığı paylaşımlarda altın madenciliği hakkında da çeşitli tweetler atmış, birçok haberin linkini paylaşmıştı.

Dündar'ın 27 Temmuz 2019 tarihli bir paylaşımında, "Beddua yetmez. Bir şeyler yap! #KazdağlarıHepimizin" demesi dikkat çekti. Bir başka paylaşımda ise, çevreci örgütlerden tartışmalı bir örgüt olan Greenpeace gibi kurumlara İngilizce seslenmişti. Hatta Kaz Dağları'ndaki ağaçların katledildiği iddiası üzerine 'daki şirkete de "Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarından birine altın madeni inşa etmek için 195K ağaçlarını yasa dışı olarak keserek ormanları katlediyor. Lütfen protesto kampanyamıza katılın" demişti.

Firari Can Dündar'ın villasının 188 metrekarelik kısmı, hazine arazisinde çıktı FİRARİ CAN DÜNDAR'IN VİLLASININ 188 METREKARELİK KISMI, HAZİNE ARAZİSİNDE ÇIKTI

Kendi villası söz konusu iken orman arazisini hiçe sayarak işgal eden ve buraya havuz yaptıran Dündar'ın sözde ağaç savunuculuğu yapması dikkat çekti.

DÜNDAR BÖYLE ELEŞTİRİLDİ

Lüks villası için ağaçları hiçe sayan Dündar'a sosyal medyadan da tepki geldi.

Bir Twitter kullanıcısı attığı tweette, "Mesele Kaz Dağları'ndan hükümete yürümek olunca kıyameti koparan sanatçıların Yılmaz Özdil'in ve Can Dündar'ın orman içerisindeki kaçak villasına tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ne güzel söylemiş Cemil Meriç Aydınların aydınlatamadığı toplumları, soytarılar aydınlatır" diyerek Dündar'ı eleştirdi.

Dündar'ın 'yi uluslararası arenada zor durumda bırakmak için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "TV ekranlarında namustan bahsedip yaptığı villa kaçak çıkan Yılmaz Özdil ile Twitter'da doğa savunucu kesilip orman alanını işgal ederek kaçak villa yapan Can Dündar, Türkiye'de Sol'un özetidir" dedi.

DAMLA KAYA/SABAH

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