Başkan Erdoğan toplumun beklentisini açıkça dile getirdi: "Adalet gecikmeden tecelli etmeli"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı açılış törenine katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Bütün yatırımlarımız, adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında, diğer birçok hedefin yanı sıra yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Hedef süre uygulamalarının sıkı takibine yönelik adımlar da buna yöneliktir." dedi.