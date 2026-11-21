Bursa'da kan donduran olay: 51 yaşındaki baba, 24 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürdü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Çınarlı Köyü'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Serkan Bayraktar, iddiaya göre alkollü oldukları öne sürülen tartışma sırasında 24 yaşındaki oğlu Süleyman Bayraktar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan babayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr