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Son dakika: Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 18.06.2020 13:47
Son dakika haberi... Türkiye Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütürken Libya'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst düzey Türk heyet Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Libya’da askeri, siyasi ve ekonomik hangi adımlar atılıyor? Irak’ın kuzeyinde pençe-kaplan operasyonunda son gelişmeler ne? Harekat nasıl ilerliyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika haberi... Türkiye Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütürken Libya'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst düzey Türk heyet Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Libya’da askeri, siyasi ve ekonomik hangi adımlar atılıyor? Irak’ın kuzeyinde pençe-kaplan operasyonunda son gelişmeler ne? Harekat nasıl ilerliyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütürken Libya'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst düzey Türk heyet Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? Libya'da askeri, siyasi ve ekonomik hangi adımlar atılıyor? Irak'ın kuzeyinde pençe-kaplan operasyonunda son gelişmeler ne? Harekat nasıl ilerliyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Komandolar neden Haftaninde? Libyaya üst düzey ziyaret ne anlama geliyor? Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: KOMANDOLAR NEDEN HAFTANİN'DE? LİBYA'YA ÜST DÜZEY ZİYARET NE ANLAMA GELİYOR? EMEKLİ TÜMGENERAL BEYAZIT KARATAŞ CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO
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