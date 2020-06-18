Son dakika: Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Türkiye Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütürken Libya'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst düzey Türk heyet Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Libya’da askeri, siyasi ve ekonomik hangi adımlar atılıyor? Irak’ın kuzeyinde pençe-kaplan operasyonunda son gelişmeler ne? Harekat nasıl ilerliyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika haberi... Türkiye Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütürken Libya'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst düzey Türk heyet Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya’da dengeleri nasıl değiştirdi? Libya’da askeri, siyasi ve ekonomik hangi adımlar atılıyor? Irak’ın kuzeyinde pençe-kaplan operasyonunda son gelişmeler ne? Harekat nasıl ilerliyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde yürütürken Libya'da da önemli gelişmeler yaşanıyor. Üst düzey Türk heyet Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Peki Trablus zirvesi ne anlama geliyor? Türkiye Libya'da dengeleri nasıl değiştirdi? Libya'da askeri, siyasi ve ekonomik hangi adımlar atılıyor? Irak'ın kuzeyinde pençe-kaplan operasyonunda son gelişmeler ne? Harekat nasıl ilerliyor? Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

