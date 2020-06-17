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Son dakika: TSK, Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'de PKK hedeflerini böyle vurdu | Video
Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini duyurdu.
BATI'NIN KUKLALARINA PENÇE-KAPLAN! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti" denildi.