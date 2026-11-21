Sosyal medya ve algoritma tehdidi: Algoritmalar hayatımızı mı yönetiyor?

Sosyal medya platformlarında algoritmalar, kullanıcıların yalnızca iletişim ve reklam alışkanlıklarını değil, karşılarına çıkarılan içerikleri de belirliyor. Uzmanlara göre düşünce dünyamızdan satın aldığımız ürünlere kadar birçok kararımız üzerinde etkili olan algoritmalar, hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Peki, algoritmaların etkisinden korunmak mümkün mü? Nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...