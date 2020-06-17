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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pençe-Kaplan Operasyonu' paylaşımı | VİDEO

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Giriş: 17.06.2020 10:50
Güncelleme:17.06.2020 10:58
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla başlayan harekatla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

"AKLIMIZDA MEHMETÇİK, GÖNLÜMÜZDE TÜRKİYE..."

Mehmetçik'in gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaştığı videoya şu sözleri ekledi: "Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye..."

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