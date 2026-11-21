Beyoğlu'nda değnekçi terörü! "Aracınız zarar görür" diyerek para isteyen 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde kamuya ait alana araçlarını park eden sürücülerden para istedikleri ve ödeme yapmayı reddedenleri "Aracınız zarar görür" diyerek tehdit ettikleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Haklarında korsan otoparkçılık kapsamında işlem başlatılan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.