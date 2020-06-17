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Son dakika: Pençe-Kaplan operasyonunda Haftanin’den sonra hedef Sincar mı? Sonraki hedef neresi olacak? Abdullah Ağar değerlendirdi |Video

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Giriş: 17.06.2020 12:38
Son dakika haberi... Operasyonda Haftanin’den sonra hedef Sincar mı?  Bundan sonraki hedef neresi olacak?  Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve terör güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Büyük fotoğraftan anlamlandırılması her şeyden çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Operasyonda Haftanin'den sonra hedef Sincar mı? Bundan sonraki hedef neresi olacak? Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi ve terör güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Büyük fotoğraftan anlamlandırılması her şeyden çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

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