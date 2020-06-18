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MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı: Terör hedefleri...
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'ndan özel görüntüleri Twitter'dan paylaştı. MSB'den yapılan paylaşımda, ''#PençeKaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor.'' ifadelerine yer verildi.